Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı.
Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı.
Vali Gökmen Çiçek, şehitlerin aileleri, yaralanan askerler ve vatandaşların katılımıyla saldırının yaşandığı Talas Bulvarı'ndaki otobüs durağında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Vali Çiçek, hain terör saldırısında şehit olan askerleri minnetle yad ettiklerini söyledi.
Askerlerin karşısına çıkamayan teröristlerin hain bir pusuyla 15 kahramanı şehit ettiğini belirten Çiçek, şöyle konuştu:
"Şehitlerimizin ismi yazılan durakta yanlarında memleketleri var. Şehit annelerine, babalarına söylüyorum. Bu çocukları sizler dünyaya getirdiniz. Bu çocuklar başka memleketlerde doğdu ama Kayseri'nin gerçek sahibi kim diye sorarsanız, vallahi bunlar, billahi bunlar. Çünkü şehitlerimizin Kayseri'de kanı aktı, burada şehit oldular. İşte Kayseri'nin bağrında şehit olanlar bizim için gerçek Kayserililer. Kayseri'nin gerçek sahipleri. Şehit annelerimizden, babalarımızdan, gazilerimizden aldığımız güçle şöyle haykırmak istiyorum. Ne yaparsanız yapın, elinizden ne gelirse ardınıza koymayın, bu memleketi sindiremeyeceksiniz, bu milleti yenemeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz. Türkiye'nin her yerinden 15 şehidimizin annesi, babaları buraya niye geliyor biliyor musunuz? Çocuklarının kabirleri belki yanı başlarında ama buradan tüm dünyaya bir mesaj veriyorlar, haykırıyorlar. 'Vatan sağ olsun' diyorlar."
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise hain saldırının ardından 8 yıl geçtiğini, yürekleri yakan elim olayı kınamak, vatanları, bayrakları için can veren kahramanları anmak için bir araya geldiklerini ifade etti.
Şehitlerin acısının hala yüreklerde tazeliğini koruduğunu anlatan Yavuz, terörle mücadelede Türkiye'nin her köşesinde ve sınır ötesinde etkin rol alan Kayseri Birinci Komando Tugayı'nın her zaman onur ve gurur tablosu olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunan törende, protokol üyeleri ve şehir dışından gelen aileler, şehitlerin isimlerinin yazıldığı "Komandolar Durağı"na karanfil bıraktı.
Öte yandan, Erciyes Mavi Kartalları Derneği üyesi eski komandolar da Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek şehitleri andı.
Dernek üyeleri, Türk bayrağı açıp komando marşını okuyarak şehitler için dua etti.
- Olay
Terörle mücadelede etkin rol oynayan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkmak için Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binmiş, Talas Bulvarı'ndaki Erciyes Üniversitesi yerleşkesi önündeki durağa yanaşan otobüsün yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.
Saldırıyla ilgili ana davada Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve aralarında saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'in de bulunduğu 8 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10'u delil yetersizliğinden beraat etmişti.
Terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ise güvenlik güçlerinin operasyonunda etkisiz hale getirilmişti.
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