Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı.

Vali Gökmen Çiçek, şehitlerin aileleri, yaralanan askerler ve vatandaşların katılımıyla saldırının yaşandığı Talas Bulvarı'ndaki otobüs durağında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Şehitlerimizin ismi yazılan durakta yanlarında memleketleri var. Şehit annelerine, babalarına söylüyorum. Bu çocukları sizler dünyaya getirdiniz. Bu çocuklar başka memleketlerde doğdu ama Kayseri'nin gerçek sahibi kim diye sorarsanız, vallahi bunlar, billahi bunlar. Çünkü şehitlerimizin Kayseri'de kanı aktı, burada şehit oldular. İşte Kayseri'nin bağrında şehit olanlar bizim için gerçek Kayserililer. Kayseri'nin gerçek sahipleri. Şehit annelerimizden, babalarımızdan, gazilerimizden aldığımız güçle şöyle haykırmak istiyorum. Ne yaparsanız yapın, elinizden ne gelirse ardınıza koymayın, bu memleketi sindiremeyeceksiniz, bu milleti yenemeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz. Türkiye'nin her yerinden 15 şehidimizin annesi, babaları buraya niye geliyor biliyor musunuz? Çocuklarının kabirleri belki yanı başlarında ama buradan tüm dünyaya bir mesaj veriyorlar, haykırıyorlar. 'Vatan sağ olsun' diyorlar."

Askerlerin karşısına çıkamayan teröristlerin hain bir pusuyla 15 kahramanı şehit ettiğini belirten Çiçek, şöyle konuştu:

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise hain saldırının ardından 8 yıl geçtiğini, yürekleri yakan elim olayı kınamak, vatanları, bayrakları için can veren kahramanları anmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Şehitlerin acısının hala yüreklerde tazeliğini koruduğunu anlatan Yavuz, terörle mücadelede Türkiye'nin her köşesinde ve sınır ötesinde etkin rol alan Kayseri Birinci Komando Tugayı'nın her zaman onur ve gurur tablosu olduğunu dile getirdi.