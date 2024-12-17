Kayseri'de başkasının adına 300 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de başkasının adına çektikleri 300 bin liralık krediyi kendi hesaplarına aktaran 1'i kadın 2 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın internet bankacılığını izinsiz kullanarak 300 bin lira kredi çeken ve çektikleri parayı kendi hesaplarına aktaran E.Ö. (35) ile T.K.'nin (34) yakalanması için çalışma başlattı.