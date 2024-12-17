Kayseri'de FETÖ üyesi zanlı yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 1 zanlı yakalandı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 1 zanlı yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla FETÖ üyeliğinden hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 1 zanlı Develi ilçesinde gözaltına alındı.
Zanlı, cezaevine teslim edildi.
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