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        Kayseri'de FETÖ üyesi zanlı yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:33 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:40
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        Kayseri'de FETÖ üyesi zanlı yakalandı
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        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 1 zanlı yakalandı.

        Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla FETÖ üyeliğinden hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 1 zanlı Develi ilçesinde gözaltına alındı.

        Zanlı, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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