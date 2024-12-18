Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümüne ilişkin mesaj

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce Kayseri'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyareti anarak, şehrin bağımsızlık mücadelesindeki rolünü vurguladı.

Kayseri'nin, Atatürk'ün izinden giderek Cumhuriyet'in temellerinin atılmasında önemli rol oynadığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri halkının, Atatürk öncülüğünde verilen Kurtuluş Savaşı'ndaki destanını bir kez daha gururla anıyoruz. Kayseri, 19 Aralık 1919'da Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını coşku içinde karşılarken vatanın bağımsızlığına olan bağlılığını bir kez daha dünyaya gösterdi. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye yaptığı ziyaret, sadece bir tarihsel anı değil, aynı zamanda bu şehrin Cumhuriyet yolundaki kararlılığının simgesidir. Bugün Kayseri, sanayi, kültür, eğitim ve teknoloji alanlarında büyümeye devam ediyor."