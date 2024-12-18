Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümüne ilişkin mesaj

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümüne ilişkin mesaj
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce Kayseri'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyareti anarak, şehrin bağımsızlık mücadelesindeki rolünü vurguladı.

        Kayseri'nin, Atatürk'ün izinden giderek Cumhuriyet'in temellerinin atılmasında önemli rol oynadığını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Kayseri halkının, Atatürk öncülüğünde verilen Kurtuluş Savaşı'ndaki destanını bir kez daha gururla anıyoruz. Kayseri, 19 Aralık 1919'da Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını coşku içinde karşılarken vatanın bağımsızlığına olan bağlılığını bir kez daha dünyaya gösterdi. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye yaptığı ziyaret, sadece bir tarihsel anı değil, aynı zamanda bu şehrin Cumhuriyet yolundaki kararlılığının simgesidir. Bugün Kayseri, sanayi, kültür, eğitim ve teknoloji alanlarında büyümeye devam ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi
        Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi
        Kayseri'de internet bankacılığı dolandırıcılığı: 2 tutuklama
        Kayseri'de internet bankacılığı dolandırıcılığı: 2 tutuklama
        Kayseri'de FETÖ üyesi zanlı yakalandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi zanlı yakalandı
        Kayseri'de başkasının adına 300 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de başkasının adına 300 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de polis okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı
        Kayseri'de polis okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı