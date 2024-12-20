Kayseri'de kamyonetin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün kamyonetin çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün kamyonetin çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.
Hüseyin K. idaresindeki 38 ABT 086 plakalı kamyonetin dün, Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpması sonucu ağır yaralanan Ş.K, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kadının cenazesinin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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