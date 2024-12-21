Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'ı ağırlayacak

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'ı ağırlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek.

        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Ligde 15 puanı bulunan Kayserispor 16. sırada yer alırken, Galatasaray ise 41 puanla zirvede bulunuyor.

        Kayserispor'da sakatlıkları süren kaleci Bilal Bayazit, Majid Hosseini, Arif Kocaman ve Carlos Mane, yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 5 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 5 sporcu yaralı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın

        Benzer Haberler

        Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 13 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 13 şüpheli yakalandı
        Erciyes'te yılbaşı tatili "dolu" geçecek
        Erciyes'te yılbaşı tatili "dolu" geçecek
        Devlet hibesiyle 20 koyunla başladığı besicilikte hayvan sayısını 400'e çık...
        Devlet hibesiyle 20 koyunla başladığı besicilikte hayvan sayısını 400'e çık...
        Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
        Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
        Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapisle aranan FETÖ'cü yakalandı
        Kayseri'de 7 yıl 6 ay hapisle aranan FETÖ'cü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı