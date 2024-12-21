Kayserispor, Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'ı ağırlayacak
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde 15 puanı bulunan Kayserispor 16. sırada yer alırken, Galatasaray ise 41 puanla zirvede bulunuyor.
Kayserispor'da sakatlıkları süren kaleci Bilal Bayazit, Majid Hosseini, Arif Kocaman ve Carlos Mane, yarınki maçta forma giyemeyecek.
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