Kirkit sesleri arasında büyüyen psikiyatrist, 30 yıldır nadide kilimleri topluyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de yaşayan psikiyatrist İsmail Gökşen, unutulmaya yüz tutmuş cicim ve zili gibi dokumaları 30 yıldır toplayarak koruma altına alıyor.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde doğan 70 yaşındaki Gökşen'in annesinin hediye ettiği "kölekar" adı verilen kilimle dokumalara olan merakı arttı.

Eşi Mualla Gökşen'in de desteğiyle çerçevelettiği 50'nin üzerinde kilime gözü gibi bakan Gökşen, evinde ve muayenehanesinde çeşitli örnekleri sergiliyor.

Kilime olan sevgisiyle halıcı esnafından örnekler toplamaya başlayan Gökşen, bugüne kadar açtığı 5 sergide kilim dokumalarını meraklılarıyla buluşturdu.

Kilim dokuyan annesine tezgah kurarken yardım ettiğini anlatan Gökşen, "Rahmetli annemin bana 'kölekar' dediği bir kilimi hediye etmesiyle sevgim başladı. Rahmetlinin anısına özellikle cicim (özgü ve atkı iplikleri arasına renkli desen iplikleri atılarak sıkıştırma suretiyle meydana getirilen dokuma türü) ve zili (enine ve boyuna motifleri olan, daha çok yolluk olarak kullanılan kilim) dokumalarını biriktiriyorum." dedi.

- Topladığı kilimleri açacağı müzede sergilemek istiyor

Yaklaşık 30 yıldır köylerden ve Türkiye'nin dört bir yanından esnafa gelen bu tür dokumalardan haberdar olduğunu dile getiren Gökşen, bunların arasında beğendiklerini aldığını ve çerçeveletip koruma altına aldığını belirtti.

Kentte halıcılık yapan Mustafa Ejder'in de bu konuda kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Gökşen, Kayseri Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Zahide Şahin'in küratörlüğünde 5 sergi açtığına dikkati çekti.