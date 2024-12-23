Kayseri'de huzuevinde konser verildi

Huzurevi sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Konseri, izleyen huzurevindeki 102 yaşlı vatandaş da zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konserde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün pop müzik korosu Grup Yankı, nostaljik şarkılar seslendirdi.

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