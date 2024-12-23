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        Kayseri'de huzuevinde konser verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerine yönelik konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:18
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        Kayseri'de huzuevinde konser verildi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinlerine yönelik konser düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konserde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün pop müzik korosu Grup Yankı, nostaljik şarkılar seslendirdi.

        Konseri, izleyen huzurevindeki 102 yaşlı vatandaş da zaman zaman şarkılara eşlik etti.

        Huzurevi sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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