Kocasinan Belediyesi gıdaları sağlık şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Kocasinan Belediyesinin hizmete sunduğu soğuk zincirin en önemli halkalarından biri olan frigorifik araç ve soğuk hava deposu ile gıdalar bozulmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekibi, fazla geri kazanım uygulamasıyla marketlere giderek ürünleri son kullanma tarihlerini de dikkate alarak titizlikle inceliyor.

İncelenen ürünler ekipler tarafından marketten alındıktan sonra müdürlüğe bağlı Sosyal Market'te bulunan soğuk hava deposuna dolduruluyor. Burada bekletilmeden ürünleri paketleyen ekipler, ürünleri kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunduklarını, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlara haftanın 7 günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti verdiklerini belirtti.