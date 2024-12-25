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        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 00:09 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:09
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        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.D, "hırsızlık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. ile "yağma" suçundan 17 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası olan H.B. yakalandı.

        Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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