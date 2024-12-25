Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 hükümlü yakalandı
Kayseri'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.D, "hırsızlık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. ile "yağma" suçundan 17 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası olan H.B. yakalandı.
Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
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