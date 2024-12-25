Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran 30 büyükşehir arasında lider oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yatırım ve hizmetleriyle yüzde 63,42 ile toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak 30 büyükşehir arasında Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi, 2023 Yılı Büyükşehir Belediyeleri bütçe sonuçları açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesinin yüzde 63,42'sini yatırıma ayırarak, 30 büyükşehir arasında yatırım lideri oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3'üncü kez birinci oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceği şekillendirecek projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: