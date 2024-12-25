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        Kayseri'de boya kazanı patladı, 3 işçi yaralandı

        Kayseri'de bir imalathanede boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:32
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        Kayseri'de boya kazanı patladı, 3 işçi yaralandı
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        Kayseri'de bir imalathanede boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

        Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6385. Sokak'ta bulunan portatif metal çamaşır kurutmalığı üretilen imalathanedeki boya kazanında gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Patlamada yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İş yerinde hasara yol açan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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