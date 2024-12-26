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        Kayseri'de valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

        Kayseri'de valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 20:38 Güncelleme: 26.12.2024 - 20:38
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        Kayseri'de valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı
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        Kayseri'de valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

        Durdurulan yolcu otobüsünün bagajında narkotik köpeği "Mia" ile arama yapıldı.

        Köpeğin tepki vermesi üzerine valize gizlenmiş 52,50 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valizin sahibi yolcu R.Ö. (21) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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