Kayseri'de valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı
Kayseri'de valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı.
Kayseri'de valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı.
Polis ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında uygulama gerçekleştirdi.
Durdurulan yolcu otobüsünün bagajında narkotik köpeği "Mia" ile arama yapıldı.
Köpeğin tepki vermesi üzerine valize gizlenmiş 52,50 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valizin sahibi yolcu R.Ö. (21) gözaltına alındı.
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