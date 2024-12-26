Kayseri'de otomobilde bulunan ameliyat malzemelerini çalan zanlı yakalandı

Yaklaşık değeri 320 bin lira olan 710 ameliyat malzemesini çalan M.B. (44) polis ekiplerince yakalandı.

Polis, hırsızlığın gerçekleştiği yer ve çevresinde kamera incelemesi yaptı.

Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, "Otodan hırsızlık" ve "Mala zarar verme" olayına yönelik çalışma başlatıldı.

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