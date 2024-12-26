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        Oto yedek parça ilanıyla 274 kişiyi dolandıran 7 zanlı yakalandı

        İnternetten oto yedek parça ilanı vererek 274 kişiyi 2 milyon 100 bin lira dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 21:59 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:59
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        Oto yedek parça ilanıyla 274 kişiyi dolandıran 7 zanlı yakalandı
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        İnternetten oto yedek parça ilanı vererek 274 kişiyi 2 milyon 100 bin lira dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İnternet siteleri üzerinden oto yedek parça ilanları vererek farklı illerdeki 274 kişiyi, 2 milyon 100 bin lira dolandıranlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 3 ay projeli ve teknik takipli çalışma yürütüldü.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonda, H.U. (42), A.A.A. (35), K.U. (26), T.U. (26), F.K. (37), D.D. (45) ile Ö.Y. (39) İstanbul'da yakalandı.

        Operasyonda, 17 cep telefonu, 19 SIM kart, hafıza kartı, 4 SIM kart bloğu materyalleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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