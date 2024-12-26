Oto yedek parça ilanıyla 274 kişiyi dolandıran 7 zanlı yakalandı

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 3 ay projeli ve teknik takipli çalışma yürütüldü.

İnternet siteleri üzerinden oto yedek parça ilanları vererek farklı illerdeki 274 kişiyi, 2 milyon 100 bin lira dolandıranlara yönelik çalışma başlatıldı.

İnternetten oto yedek parça ilanı vererek 274 kişiyi 2 milyon 100 bin lira dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.