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        Megafon ve siren kullanan, alkolmetreye üflemeyen sürücüye 211 bin 958 lira ceza

        Kayseri'de megafon ve siren kullanan, alkol metreye üflemeyen şoföre 211 bin 958 lira para ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 01:03 Güncelleme: 27.12.2024 - 01:03
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        Megafon ve siren kullanan, alkolmetreye üflemeyen sürücüye 211 bin 958 lira ceza
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        Kayseri'de megafon ve siren kullanan, alkol metreye üflemeyen şoföre 211 bin 958 lira para ceza uygulandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobilde megafon ve siren kullanıldığını tespit etti.

        Kontrollerde, alkolmetreye üflemeyi de reddeden araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 211 bin 958 lira cezai işlem uygulandı.

        Sürücü belgesine 2 yıl 1 ay el konulan sürücünün aracı ise 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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