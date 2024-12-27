Kayseri'de kamu huzurunu bozan sürücülere ceza kesildi
Kayseri'de polis ekipleri kamu huzurunu bozan sürücülere ceza kesti.
Kayseri'de polis ekipleri kamu huzurunu bozan sürücülere ceza kesti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma ve yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araç sürücülerine yönelik 19-26 Aralık tarihleri arasında çalışma yaptı.
Çalışmalarda, 24 bin 429 araç kontrol edildi, 108 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 238 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 375 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 618 sürücüye trafikte cep telefonu kullanmaktan, 8 sürücüye abartı egzoz araç kullanmaktan, 6 sürücüye drift yapmaktan, 56 sürücüye makas atmaktan, 128 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten,101 sürücüye ışık donanımından, 25 sürücüye modifiye araçtan ceza kesildi.
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