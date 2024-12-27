Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Şeker'de Çiftçi Meclisi'nin 28'inci toplantısı yapıldı

        Kayseri Şeker'de çiftçilerin katılımıyla Çiftçi Meclisi'nin 28'inci toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Şeker'de Çiftçi Meclisi'nin 28'inci toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Şeker'de çiftçilerin katılımıyla Çiftçi Meclisi'nin 28'inci toplantısı gerçekleştirildi.

        Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, yönetim ve denetim kurulu ile meclis üyesi çiftçiler katıldı.

        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fabrikaların çiftçiye ait olduğu dile getirerek şeker fabrikalarının ticari büyüklüğünü ve cirolarının önemini anlattı.

        Elitaş, Türkiye genelindeki şeker fabrikalarının sorunlarının çözümü için çaba gösterdiklerini dile getirerek, sözleşmeli tarım uygulamalarının önemine dikkati çekti.

        Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede de çiftçilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise pancar tarımı, şeker sektörü ve Kayseri Şeker’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Kayseri'de anıldı
        Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Kayseri'de anıldı
        MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Akmermer, 2024 yılını değerlendirdi
        MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Akmermer, 2024 yılını değerlendirdi
        Husumetlisini yolda tabanca ile yaraladı; o anlar kamerada
        Husumetlisini yolda tabanca ile yaraladı; o anlar kamerada
        Çocuklarını görmek için geldiği Kayseri'de bıçaklanarak öldürüldü
        Çocuklarını görmek için geldiği Kayseri'de bıçaklanarak öldürüldü
        Kayseri'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Kayseri'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Kayseri'de kamu huzurunu bozan sürücülere ceza kesildi
        Kayseri'de kamu huzurunu bozan sürücülere ceza kesildi