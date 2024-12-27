Kayseri Şeker'de Çiftçi Meclisi'nin 28'inci toplantısı yapıldı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise pancar tarımı, şeker sektörü ve Kayseri Şeker’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede de çiftçilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fabrikaların çiftçiye ait olduğu dile getirerek şeker fabrikalarının ticari büyüklüğünü ve cirolarının önemini anlattı.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, yönetim ve denetim kurulu ile meclis üyesi çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.