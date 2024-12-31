Kayseri'de jandarma 121 kaçak akıllı saat ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 121 kaçak akıllı saat ele geçirildi.
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 121 kaçak akıllı saat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeker Mahallesi'nde M.V'ye ait araçta kaçak akıllı saat olduğu bilgisini aldı.
Araçta yapılan aramada 121 kaçak akıllı saat ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.