Kayseri'de "Alo 153" İletişim Merkezi, 1 milyon 205 bin çağrıya cevap verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 İletişim Merkezi, 2024 yılında 1 milyon 205 bin 94 çağrıya cevap verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alo 153 İletişim Merkezi, 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak görev yapıyor.

Alo 153'ün hizmet verdiği alanlar arasında yer alan sosyal hizmetler, ruhsat, zabıta, kütüphane, spor ve kültür, hobi bahçeleri, cenaze, çevre hizmetleri, otopark, kayıp eşya, otobüs seferleri, kaybis, tramvay ve seyahat kartları gibi birçok konuda vatandaşların başvurularına çözüm sunuluyor.

Kentin çeşitli bölgelerindeki özellikle kırsal ilçelerdeki anlık sorunların çözümü için çalışan Alo 153, vatandaşların talepleri ve önerileri de ilgili birimler tarafından titizlikle değerlendirilip sonuçlandırılıyor.

Alo 153 İletişim Merkezi, 2024 yılında 1 milyon 205 bin 94 çağrıyı cevaplarken vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerine de cevap verdi. İletişim Merkezi, 2024'te şehrin günlük yaşamında önemli yer tutan birimleri de kapsayan 64 bin 321 kayıtlı başvuru oluşturdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşların isteklerine hızlı şekilde ulaşabilmek ve sorunlarını çözebilmek için çalıştıklarını ifade etti.