Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 14 bin 594 lira ceza

Kimliği tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 14 bin 594 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabından yayınlanan "yüksek sesle müzik açan şahıs sert tepki ile karşılaştı" başlıklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

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