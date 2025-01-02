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        Talas'ta 2024 yılında 445 iş yeri faaliyete geçti

        Talas'ta 2024 yılında 445 yeni iş yeri ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:56 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:56
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        Talas'ta 2024 yılında 445 iş yeri faaliyete geçti
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        Talas'ta 2024 yılında 445 yeni iş yeri ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede ticari hayat her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

        Yeni açılan iş yerleri arasında bakkaliye, market, şarküteri, kafeterya, kahvaltı salonu, kuaför, lokanta, hızlı yemek yenen işletmeler, internet salonu, playstation oyun salonu, terzi, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, kahvehane, çiğ köfte salonu, sıhhi ve gayrisıhhi müessese gibi 16 iş bulunuyor.

        Bu iş yerleri arasında 35 iş yeriyle bakkal-market ile hızlı yemek yenen işletmeler en fazla açılan alan olurken, bunu 32 ile kuaför salonu, 24 ile de çiğ köfte salonu takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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