Talas'ta 2024 yılında 445 iş yeri faaliyete geçti

Talas'ta 2024 yılında 445 yeni iş yeri ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede ticari hayat her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

Yeni açılan iş yerleri arasında bakkaliye, market, şarküteri, kafeterya, kahvaltı salonu, kuaför, lokanta, hızlı yemek yenen işletmeler, internet salonu, playstation oyun salonu, terzi, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, kahvehane, çiğ köfte salonu, sıhhi ve gayrisıhhi müessese gibi 16 iş bulunuyor.