Kayseri'deki hayvanat bahçesi 2024'te 375 bin 951 kişiyi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesini 2024 yılında 375 bin 951 kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hayvanat bahçesindeki hayvanlar özenle korunarak beslenmeleri yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından barındırma şartları, beslenme gereksinimleri ve hayvanlar için mevsimsel olarak çalışmaların yürütüldüğü hayvanat bahçesi, yıl boyunca hayvanseverlerin ilgi odağı oluyor.