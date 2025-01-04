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        Kayseri'deki hayvanat bahçesi 2024'te 375 bin 951 kişiyi ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesini 2024 yılında 375 bin 951 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:20
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        Kayseri'deki hayvanat bahçesi 2024'te 375 bin 951 kişiyi ağırladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesini 2024 yılında 375 bin 951 kişi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hayvanat bahçesindeki hayvanlar özenle korunarak beslenmeleri yapılıyor.

        Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından barındırma şartları, beslenme gereksinimleri ve hayvanlar için mevsimsel olarak çalışmaların yürütüldüğü hayvanat bahçesi, yıl boyunca hayvanseverlerin ilgi odağı oluyor.

        Özellikle bayramlar ve diğer özel günlerde ziyaretçilerin uğrak yeri olan hayvanat bahçesi, 2024'te 375 bin 951 vatandaşı ağırladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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