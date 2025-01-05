ASPİLSAN ürettiği pil ve bataryalarla savunma sanayisine güç katıyor

ERGÜN HAKTANIYAN - ASPİLSAN Enerji, 2024'te milli muharip uçak KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları ile GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreterek savunma sanayisine önemli destek sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hissesine sahip olduğu ASPİLSAN'ın temelleri, Kayserili vatandaşların yaptığı bağışlarla 1981'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldı.

Uluslararası sertifikaların alınmasıyla KAAN dahil Türkiye'de geliştirilen HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ları ile TUSAŞ tarafından yürütülen birçok projenin batarya sistemleri ASPİLSAN Enerji tarafından tasarlandı.

- "Ülkemizin enerjide bağımsızlığının simgesi ASPİLSAN enerji olacak"

Pek çok anlamda Türkiye'de ilkleri icra eden, Anadolu'nun kalbinde bir şirket olduklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu anlamda 1981 yılında Türkiye'de ilk defa şarj edilebilir pil yapabilen şirketimiz, bugün ülkemizde yine ilk defa bir ilke imza atarak ticari olarak 'Lityum İyon 18650' şarj edilebilir pilini üretti. SAHA EXPO Fuarı'nda da lansmanını yaptığımız 21700 büyük ölçekteki pilimizin de tanıtımını yapmış olduk. Dünyada enerji sektöründe Avrupalı rakiplerimizin Çin ile mücadele edemediği bir dönemde biz şükürler olsun ürün gamımıza yeni ürünler katarak bu oyunda kalmaya devam ediyoruz. İnşallah ülkemizin enerjide bağımsızlığının simgesi ASPİLSAN Enerji olacak. Hücre üretiminden sistem üretimine çok büyük bir portföyle ürün sağlıyoruz. Bunlar insansız hava araçlarından taşınabilir enerji kaynaklarına, uçaklardan elektrikli araçlara, telsiz bataryalarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanım imkanı buldu. Artık ürünlerimizi biraz daha genişlettik. 2024 yılı itibarıyla artık enerji depolama sistemlerine de giriş yapıyoruz."