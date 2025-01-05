Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ASPİLSAN ürettiği pil ve bataryalarla savunma sanayisine güç katıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - ASPİLSAN Enerji, 2024'te milli muharip uçak KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları ile GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreterek savunma sanayisine önemli destek sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:00 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASPİLSAN ürettiği pil ve bataryalarla savunma sanayisine güç katıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - ASPİLSAN Enerji, 2024'te milli muharip uçak KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları ile GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreterek savunma sanayisine önemli destek sağladı.

        Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hissesine sahip olduğu ASPİLSAN'ın temelleri, Kayserili vatandaşların yaptığı bağışlarla 1981'de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldı.

        Aradan geçen yıllarda gücüne güç katan ve savunma sanayisine enerji anlamında katkı sağlayan şirket, şarjlı nikel kadmiyum batarya üretimiyle başladığı yolculuğunda sivil ve askeri her türlü el, sırt telsizleri, savaş araç gereçlerine, uçak ve helikopterlere ait akü üretebilir duruma geldi.

        Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen bir dizi projede 2024 yılında önemli aşamalar kaydedilerek yeni ürün ve sistemler güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

        Uluslararası sertifikaların alınmasıyla KAAN dahil Türkiye'de geliştirilen HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ları ile TUSAŞ tarafından yürütülen birçok projenin batarya sistemleri ASPİLSAN Enerji tarafından tasarlandı.

        ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine, daralan piyasada cirolarını artırdıklarını ve yeni ürünlerle 2024 yılını tamamladıklarını söyledi.

        Genç bir kadroyla önemli çalışmalara imza attıklarına dikkati çeken Özdemir, hem AR-GE hem de mühendislik anlamında Türkiye'nin savunma sanayisinin yurt dışındaki temsilini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Yeni yıla portföylerine yeni ürünler ekleyerek girdiklerini vurgulayan Özdemir, Türkiye'nin enerji depolama alanında dışa bağımlılığını azaltmak için çalıştıklarını dile getirdi.

        - "Ülkemizin enerjide bağımsızlığının simgesi ASPİLSAN enerji olacak"

        Pek çok anlamda Türkiye'de ilkleri icra eden, Anadolu'nun kalbinde bir şirket olduklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

        "Bu anlamda 1981 yılında Türkiye'de ilk defa şarj edilebilir pil yapabilen şirketimiz, bugün ülkemizde yine ilk defa bir ilke imza atarak ticari olarak 'Lityum İyon 18650' şarj edilebilir pilini üretti. SAHA EXPO Fuarı'nda da lansmanını yaptığımız 21700 büyük ölçekteki pilimizin de tanıtımını yapmış olduk. Dünyada enerji sektöründe Avrupalı rakiplerimizin Çin ile mücadele edemediği bir dönemde biz şükürler olsun ürün gamımıza yeni ürünler katarak bu oyunda kalmaya devam ediyoruz. İnşallah ülkemizin enerjide bağımsızlığının simgesi ASPİLSAN Enerji olacak. Hücre üretiminden sistem üretimine çok büyük bir portföyle ürün sağlıyoruz. Bunlar insansız hava araçlarından taşınabilir enerji kaynaklarına, uçaklardan elektrikli araçlara, telsiz bataryalarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanım imkanı buldu. Artık ürünlerimizi biraz daha genişlettik. 2024 yılı itibarıyla artık enerji depolama sistemlerine de giriş yapıyoruz."

        - "KAAN'ın uçuşuna şahitlik ettik"

        Geçen senenin ASPİLSAN için çok heyecan verici bir yıl olduğuna dikkati çeken Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sadece bizim için değil, ülkemiz için çok heyecan verici bir yıl oldu. KAAN'ın uçuşuna şahitlik ettik. Muhteşem bir gündü. Ülkemiz inanılmazı başardı. Bugün gerçekten havacılıkta Türkiye göz dolduruyor, 1 numara. Dünyada herkesin imrenerek baktığı bir alan. TUSAŞ'ımız bu başarıları bizimle paylaşıyor, bizlere de sorumluluk veriyor. O uçağın pek çok bileşeni yerli firmaların eseri. Dolayısıyla platformda yaparken montajdan öte tasarıma giden bir savunma sanayimiz var. Savunma Sanayi Başkanımız zaten AR-GE faaliyeti yönünde ülkemizin kabiliyet kazanmasını çok önemsiyor. Bize biçilen görev de şükürler olsun onu uçuracak enerjiyi sağlamaktı. Biz de üzerinde sahip olduğu batarya sistemini ASPİLSAN çatısı altında tasarlayarak ürettik. KAAN ilk uçuşta bizim bataryamızla uçtu. Bu muhteşem bir projeydi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?

        Benzer Haberler

        İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
        İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
        Erciyes'te, sömestir rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı
        Erciyes'te, sömestir rezervasyonları yüzde 80'e ulaştı
        Kayseri'de 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        5 gündür kayıptı, cesedi bulundu
        5 gündür kayıptı, cesedi bulundu
        Erciyes Kayak Merkezi'nde hedef 3 milyon ziyaretçi
        Erciyes Kayak Merkezi'nde hedef 3 milyon ziyaretçi
        Kayseri'de Sarıkamış Şehitlerini anma programı düzenledi
        Kayseri'de Sarıkamış Şehitlerini anma programı düzenledi