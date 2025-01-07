Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de jandarmanın bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:05 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de jandarmanın bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı
        ABONE OL

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Topsöğüt Mahallesi'nde yaralı puhu buldu.

        Jandarma, puhu kuşunu tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits

        Benzer Haberler

        Köpeğin saldırısına uğrayan Zeynep yaralandı
        Köpeğin saldırısına uğrayan Zeynep yaralandı
        Kayseri'de AFAD ekipleri, 2024'te 150 olaya müdahale etti
        Kayseri'de AFAD ekipleri, 2024'te 150 olaya müdahale etti
        Markette tanıştığı milli haltercinin önerisiyle başladığı okçulukta şampiyo...
        Markette tanıştığı milli haltercinin önerisiyle başladığı okçulukta şampiyo...
        Snowboard tutkunu arkadaşlar, Palandöken'de zirveye çıkmak istiyor
        Snowboard tutkunu arkadaşlar, Palandöken'de zirveye çıkmak istiyor
        Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 10 taraftar gözal...
        Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 10 taraftar gözal...
        Kayseri'de yalnız yaşayan kadın ölü bulundu
        Kayseri'de yalnız yaşayan kadın ölü bulundu