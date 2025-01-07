KAYMEK'te öğrenciler eğlenerek matematik öğreniyor

4. sınıf öğrencileri, matematiksel işlemleri daha iyi anlayabilmek için seksek oyunu oynayarak çarpma işlemini öğreniyor.

Mesleki eğitim, kültür, sanat ve çeşitli kurslarda hizmet veren KAYMEK'te, çocuklar için matematik dersleri yaratıcı yöntemlerle öğretiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç KAYMEK Tesisleri'nde 4. sınıf öğrencileri çarpma işlemini seksek oyunuyla öğrendi.

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