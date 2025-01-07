KAYMEK'te öğrenciler eğlenerek matematik öğreniyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), çocukların matematiksel becerilerini geliştirirken eğlenceli aktivitelerle öğrenme süreçlerine renk katıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), çocukların matematiksel becerilerini geliştirirken eğlenceli aktivitelerle öğrenme süreçlerine renk katıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç KAYMEK Tesisleri'nde 4. sınıf öğrencileri çarpma işlemini seksek oyunuyla öğrendi.
Mesleki eğitim, kültür, sanat ve çeşitli kurslarda hizmet veren KAYMEK'te, çocuklar için matematik dersleri yaratıcı yöntemlerle öğretiliyor.
Genç KAYMEK Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla eğlenceli oyunlar kullanılıyor.
4. sınıf öğrencileri, matematiksel işlemleri daha iyi anlayabilmek için seksek oyunu oynayarak çarpma işlemini öğreniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.