Yamacında yaşadıkları Erciyes'e ilk kez çıkan kadınlar çocuklar gibi eğlendi

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde yaşamalarına rağmen daha önce görme fırsatı bulamadıkları kayak merkezine Kaymakamlık organizasyonuyla giden kadınlar, doyasıya eğlendi.

Hacılar Kaymakamlığı, Aile Destek Merkezinde açılan çeşitli kurslara katılan ve daha önce Erciyes'e çıkmayan kadın kursiyerlere yönelik gezi düzenledi.

Kayak merkezinde doyasıya eğlenen kadınlar, kızakla kaydı, sucuk ekmek yedi, teleferiğe bindi, müzik eşliğinde halay çekip fotoğraf ve videolarla bu anları ölümsüzleştirdi.

Topuz, geziye Erciyes'in eteklerindeki Hacılar'da oturan yaklaşık 50 kadının katıldığına değinerek, "Gerçekten bizler için çok keyifli bir etkinlikti. Kesinlikle çok heyecanlılardı, herkes çok mutluydu." diye konuştu.

Kadınların gezide çocuklar gibi eğlendiğini vurgulayan Topuz, "Gezideki kadınlarımızın çoğu daha önce Erciyes'i görmeyen kadınlarımız. Hep burada oturan ama Erciyes'e çıkamamış, fırsat bulamamış veya imkanı olmamış kadınlarımız. Gayet güzel bir etkinlikti." dedi.