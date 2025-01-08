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        Kayseri'de uzlaşmaya tabi suçlarda müşteki ve şüpheliler "bağış" şartıyla anlaştı

        Kayseri'de 2024 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirilen 10 bin 200 dosyadan 3 bin 488'inde müşteki ve şüpheliler, "bağış" şartıyla anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:09 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:09
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        Kayseri'de uzlaşmaya tabi suçlarda müşteki ve şüpheliler "bağış" şartıyla anlaştı
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        Kayseri'de 2024 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirilen 10 bin 200 dosyadan 3 bin 488'inde müşteki ve şüpheliler, "bağış" şartıyla anlaştı.

        Kayseri'de geçen yıl "basit tehdit", "basit yaralama" ve "hakaret" gibi suçların yer aldığı 10 bin 200 dosyadan 7 bin 483'ü uzlaştırma bürosuna yönlendirildi.

        Bu dosyalardan 3 bin 488'inde müşteki ve şüpheli konumundaki kişiler, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosundaki müzakereler sonucu hakim karşısına çıkmadan uzlaşmaya vardı.

        Uzlaşıyla sonuçlanan dosyaların büyük çoğunluğunda taraflar, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı, Türk Kızılay gibi kuruluşlara bağışta bulundu.

        "Basit tehdit" suçlamasıyla uzlaştırma büroya giden olayda, müşteki H.G, şüpheli Z.G'nin, adına TEMA'ya 250 fidanı bağışlanması şartıyla uzlaşacağını bildirdi. Şüphelinin talebi kabul etmesinin ardından taraflar anlaştı.

        Başka bir soruşturmada müşteki M.Ç. ve şüpheli Y.T. "basit yaralama" dosyasında uzlaşma yoluna gitti.

        Mağdur, adına Kayseri Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağış şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.

        Şüphelinin, bu talebi kabul ederek ilgili kuruma 6 bin lira bağış yapmasının ardından taraflar uzlaştı.

        - TSK Dayanışma Vakfı'na 4 bin lira bağış şartıyla anlaştılar

        Başka bir soruşturmada ise mağdur B.K.D ile müştekiler M.D. ve D.D. "tehdit" suçundan dosyası uzlaştırma bürosuna gönderilen zanlı L.E'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfına 4 bin lira bağışta bulunması ve buna dair dekontun taraflarına sunulması karşılığında uzlaşacaklarını söyledi.

        Bu talebi kabul eden zanlının parayı yatırmasının ardından müştekiler, şikayetlerinden vazgeçti.

        "Hakaret" suçundan uzlaştırma büroya giden dosyada ise müşteki M.A, şüpheli E.B'nin LÖSEV'e 2 bin lira bağışta bulunması kaydıyla uzlaşacağını bildirdi.

        Zanlının talebi kabul ederek parayı ilgili kurumun hesabına yatırmasının ardından taraflar uzlaşı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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