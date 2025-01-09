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        Hulusi Akar'dan şehit ailelerine ziyaret

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 21:32 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:35
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        Hulusi Akar'dan şehit ailelerine ziyaret
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Akar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve beraberindekiler, helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 2016 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Çelebi'nin ailelerine ziyarette bulundu.

        Akar, paylaşımında "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli ve 2016 yılında Hakkari’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Çelebi'nin kıymetli ailelerini ziyaret ettik. Kahraman şehitlerimizin ruhu şad olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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