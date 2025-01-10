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        Kayseri'de çaldıkları küçükbaş hayvanları satan 3 zanlı yakalandı

        Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesinde 4 küçükbaş hayvanı çaldıktan sonra satan 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 03:01 Güncelleme: 10.01.2025 - 03:03
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        Kayseri'de çaldıkları küçükbaş hayvanları satan 3 zanlı yakalandı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesinde 4 küçükbaş hayvanı çaldıktan sonra satan 3 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sarıoğlan ilçesi Bakarcak Mahallesi'nde jandarma ekipleri Ş.D'nin ağılından 4 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, olayı gerçekleştirenlerin Ö.O, A.K. ve B.S. olduğunu belirledi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, küçükbaş hayvanları Ömerhacılı Mahallesi'nde ikamet eden E.K'ye 15 bin lira karşılığında sattıklarını itiraf etti.

        Hayvanlar sahibine teslim edilirken şüpheliler adliyeye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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