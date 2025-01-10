Kayseri'de çaldıkları küçükbaş hayvanları satan 3 zanlı yakalandı

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, küçükbaş hayvanları Ömerhacılı Mahallesi'nde ikamet eden E.K'ye 15 bin lira karşılığında sattıklarını itiraf etti.

Ekipler, olayı gerçekleştirenlerin Ö.O, A.K. ve B.S. olduğunu belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sarıoğlan ilçesi Bakarcak Mahallesi'nde jandarma ekipleri Ş.D'nin ağılından 4 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

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