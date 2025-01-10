Büyükkılıç, devam eden sondaj çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi ve Ali Dağı 360 bölgesinde KASKİ tarafından gerçekleştirilen sondaj sahasında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile bürokratlar eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Ali Dağı'nın eteğinde pandemi ve deprem süreci sonrası az katlı yapıların yoğunlaştığını, bu nedenle bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla iki sondaj vurulduğunu, 300 metrede suya ulaşıldığını belirtti.

KASKİ'nin gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Büyükkılıç, "Bu sene 53 civarında sondaj kuyusu açıldı. KASKİ vatandaşlarımızın mağdur olmaması konusunda gerek kırsalda gerek merkezde her bölgede sondaj çalışmaları yapıp vatandaşlarımızı su ile buluşturmaya özen gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'nde 2 milyon 400 bin TL maliyet ile açılan iki sondaj kuyusunda da incelemelerde bulunan Büyükkılıç, su kaynaklarının israfa fırsat vermeden verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini kaydetti.

Becen Mahallesi'ndeki sondajla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, "100 metre civarında bir mesafeden inşallah suyu bekliyoruz. Şu anda 70'lerde. 5-6 sene içinde 300 kadar sondaj çalışması yapıldı. Su konusunu çok önemsiyoruz. Altyapı hizmetlerimizi nitelikli hale getirmek amacıyla bir düzenleme yaptık. Su hayati bir konudur. Geleceğimiz su ile şekillenecektir. İsrafa fırsat vermeden bu nitelikli suyumuzu en güzel şekilde kullanalım." değerlendirmesinde bulundu.