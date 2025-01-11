Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Murat Temel
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bahoken, Baran Ali Gezek, Cardoso, Mane, Boa Morte
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bola, Soner Aydoğdu, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Schindler, Holse, Mouandilmadji
Gol: Dk. 1 Mouandilmadji (Reeder Samsunspor)
KAYSERİ
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