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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:31 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:31
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Murat Temel

        Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bahoken, Baran Ali Gezek, Cardoso, Mane, Boa Morte

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bola, Soner Aydoğdu, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Schindler, Holse, Mouandilmadji

        Gol: Dk. 1 Mouandilmadji (Reeder Samsunspor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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