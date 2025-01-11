Kayseri'de iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye, maç görevinden dönen TOMA ile itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6108. Sokak'taki bir oto tamirhanesinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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