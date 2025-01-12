Kayseri'de egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden sürücüye 13 bin lira ceza

Öte yandan kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücüye ise 2 bin 167 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Kimliği tespit edilen sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 13 bin 79 lira ceza kesildi.

Kayseri'de aracından yüksek egzoz sesi çıkarıp çevreyi rahatsız eden sürücüye 13 bin 79 lira ceza uygulandı.

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