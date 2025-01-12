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        Kayseri'de egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden sürücüye 13 bin lira ceza

        Kayseri'de aracından yüksek egzoz sesi çıkarıp çevreyi rahatsız eden sürücüye 13 bin 79 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:18 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:18
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        Kayseri'de egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden sürücüye 13 bin lira ceza
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        Kayseri'de aracından yüksek egzoz sesi çıkarıp çevreyi rahatsız eden sürücüye 13 bin 79 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan "Yeni sanayide araçlarıyla yüksek ses yaparak çevreye rahatsızlık verdiler" başlıklı paylaşım üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 13 bin 79 lira ceza kesildi.

        Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.

        Öte yandan kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücüye ise 2 bin 167 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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