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        Kayseri Serbest Bölgesi'nden geçen yıl 650 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Elektrikli ev aletleri, metal ofis ve bahçe mobilyaları başta olmak üzere birçok ürün üreten Kayseri Serbest Bölgesi'nden 2024 yılında yaklaşık 650 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:59 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:59
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        Kayseri Serbest Bölgesi'nden geçen yıl 650 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Elektrikli ev aletleri, metal ofis ve bahçe mobilyaları başta olmak üzere birçok ürün üreten Kayseri Serbest Bölgesi'nden 2024 yılında yaklaşık 650 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 7 milyon metrekarelik alanıyla yüz ölçümü bakımından Türkiye'de birinci, ticaret hacmi olarak ise 8. sırada yer alan Kayseri Serbest Bölgesi, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

        2023 yılında 560 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen serbest bölgede, bu rakam geçen yıl 90 milyon dolarlık artışla 650 milyon dolara ulaştı.

        Ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolara çıkan serbest bölge, önemli yatırımlarla firma sayısını ve ihracat rakamlarını artırıyor.

        Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, Serbest Bölgelerinin ihracata açılan bir kapı olduğunu söyledi.

        Türkiye'de 19 serbest bölge olduğunu hatırlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kayseri'nin ihracatının yaklaşık yüzde 25'i buradan yapılıyor. 6 bine yakın çalışanı, 154 firmanın üretimiyle Kayseri'ye değer katıyor. Burada 9 yabancı firmamız var. Özellikle Amerika, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine buradan ürünler ihraç ediliyor. Tabii çok kıymetli firmalarımız var. Burada özellikle fırın ve ütü gibi elektrikli ev aletleri yoğun bir şekilde üretiliyor. Aynı zamanda metal ofis mobilyaları, bahçe mobilyaları, kablo ve halat tarzı nitelikli ürünlerimiz üretiliyor ve yurt dışına ihraç ediliyor."

        - "Yabancı yatırımcılardan ilgi var"

        Palancıoğlu, serbest bölgenin üretim açısından Kayseri'ye çok büyük katma değer kattığını vurguladı.

        Yerli ve yabancı yatırımların Kayseri Serbest Bölgesi'ne ilgi gösterdiğinin altını çizen Palancıoğlu, "Şu anda da buraya özellikle yabancı yatırımcılardan ilgi var. Ambargo uygulanan ülkelerle Çin ve Rusya başta olmak üzere görüşmelerimiz var. Burada üretim yaparak yurt dışına satmayla ilgili. Dolayısıyla yatırımcılarımıza biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

        Yatırımcıların önünü açmak için önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, yatırımcının arsa ve inşaat maliyetinden kurtulması amacıyla 3 hangar ve 40 dükkan yaparak kiraya verdiklerini dile getirdi.

        Kayseri Serbest Bölgesi'nin önemli yatırımlarla Türkiye gündemine oturacağını belirten Palancıoğlu, şöyle devam etti:

        "2024 yılında yaklaşık 650 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaştık. Bu rakamlar gün geçtikçe artacaktır. Buradaki katma değeri yüksek ürünlere ilave olarak vagon üretimi başta olmak üzere traktör üretimiyle ilgili de görüştüğümüz firmalar var. İnşallah bunlar burada üretim yapmaya başladığında bu rakamlar çok daha üst seviyeye çıkacak. Kayseri Serbest Bölgesi'nde her sene yüzde 10-12 oranında her alanda artış söz konusu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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