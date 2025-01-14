Büyükkılıç, MIT'ye kabul edilen Yürüm'ü ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4'üncü Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanan ve ABD'nin prestijli üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesine kabul edilen Bergüzar Yürüm'ü makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi Müdürü Sezer İnan, mezun öğrenci Yürüm ile birlikte Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, MIT'ye kabul alan tek Türk öğrenci olan Yürüm'ü ve ailesini tebrik etti.

Öğrenciyi ülkenin gururu olarak nitelendiren Büyükkılıç, Yürüm'ü desteklemek adına ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Fen liselerinin önemine değinen Büyükkılıç, "Fen lisesi bizim baş tacımız, Osman Ulubaş büyüğümüzün ismini taşıması da ayrıca bir değer kazandı, Allah ondan da razı olsun. Seni tebrik ediyorum, alnından öpüyorum, başarılar diliyorum. Böyle güzel eğitim ordusunun ürünlerini görmekten keyif alıyoruz, ailene de selam söyle. Türk evladına yakışır bir şekilde bizleri orada en güzel şekliyle hem eğitim alacak hem de temsil edeceksin." ifadelerini kullandı.

Yürüm de Büyükkılıç'a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.