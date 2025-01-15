MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kayseri'de konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, bölücü terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır." dedi.

Durmaz, Kayseri'de bir otelde düzenlenen MHP'nin Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Malatya ve Elazığ illerini kapsayan "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Durmaz, Türk devletini parçalamak, Türk milletini bölmek isteyenlerin, her zaman karşılarında Türk milletinin istiklaline olan inancını bulacağını söyledi.

Tarih boyunca Anadolu topraklarının ihanete teslim olmadığını vurgulayan Durmaz, "Türk milletini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşındığımızda, davamız da biz de zafere ulaşmış olacağız. Lakin yolumuzdaki engelleri temizlemek ve önümüze çıkarılan bariyerleri yıkıp yerle yeksan etmek zorundayız." diye konuştu.

- "Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmaya ramak kaldı"

Türkiye'nin gelişmesindeki en büyük engelin bölücü terör örgütü PKK olduğuna değinen Durmaz, şöyle devam etti:

"Hamdolsun son yıllarda Cumhur İttifakı'nın kararlı iradesiyle insanlık düşmanı teröristler, yurt içinde bitme noktasına geldi. Başarılı sınır ötesi operasyonlarla da bataklıkların çoğu kurutuldu. Beli kırılan terör örgütünü tarihe gömmeye ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmaya ramak kaldı. Bu anlamda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, bölücü terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır. Yaşanan gelişmeler kapsamında söylemek istediğimiz şudur; terörle veya teröristle müzakere, münazara veya mütareke yoktur. Yeni bir çözüm veya açılım süreci kesinlikle söz konusu değildir. Terörle mücadele askeri ve hukuki alanda sürmektedir ve son terörist yok edilinceye kadar da devam edecektir. Uzatılan el, atılan adım tabiri caizse köprüden önceki son çıkıştır. Bilge liderimiz, bin yıllık kardeşliğin korunması adına Türk milletinin en büyük şansıdır ve tarihin üzerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmektedir. Terör örgütünün, silah bırakıp teslim olmaktan ve emperyalistlerin taşeronu olan yapılarını lağvetmekten başka çare yoktur. Eğer silahlar gömülmezse, silahı tutanlar gömülecektir."