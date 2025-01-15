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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Kayserispor'a ziyaret

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 18:23 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:48
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Kayserispor'a ziyaret
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Durmaz, kentteki ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyetle sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde Başkan Nurettin Açıkalın ile görüştü.

        Bir süre önce kulübün başkanı olan Açıkalın ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan Durmaz, misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

        Açıkalın, ziyarette Durmaz'a isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.

        Galeri
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        Galeri

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