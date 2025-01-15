MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Kayserispor'a ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti.
Durmaz, kentteki ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyetle sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde Başkan Nurettin Açıkalın ile görüştü.
Bir süre önce kulübün başkanı olan Açıkalın ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan Durmaz, misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.
Açıkalın, ziyarette Durmaz'a isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.
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