Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2022 yılında Ankara'daki bir ikametten çalındığı tespit edilen 1 tabanca ile 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 171 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A. (43) ile S.B'nin (35) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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