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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:21
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 2022 yılında Ankara'daki bir ikametten çalındığı tespit edilen 1 tabanca ile 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 171 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.A. (43) ile S.B'nin (35) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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