Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Gözaltına alınan Y.A. (43) ile S.B'nin (35) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda, 2022 yılında Ankara'daki bir ikametten çalındığı tespit edilen 1 tabanca ile 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 171 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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