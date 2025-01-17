Kayseri'de tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi öldü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Tahtakemer Mahallesi'nde H.Ş. (42), traktörüyle ormanlık alana fidan dikmeye giderken yanında bulunan av tüfeği kazara ateş aldı.
Haber alamayan yakınlarının ormanlık alanda aradığı H.Ş, yaralı halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, H.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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