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        Kayseri'de tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi öldü

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:24 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:24
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        Kayseri'de tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi öldü
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        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Tahtakemer Mahallesi'nde H.Ş. (42), traktörüyle ormanlık alana fidan dikmeye giderken yanında bulunan av tüfeği kazara ateş aldı.

        Haber alamayan yakınlarının ormanlık alanda aradığı H.Ş, yaralı halde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, H.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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