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        Başkan Özdoğan, AK Parti Kayseri 8. Olağan Kongresini değerlendirdi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 8. Olağan Kongresini değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:37
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        Başkan Özdoğan, AK Parti Kayseri 8. Olağan Kongresini değerlendirdi
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 8. Olağan Kongresini değerlendirdi.

        Özdoğan, yazılı açıklamasında, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki kongreye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        AK Parti'nin 24 yıldır coşku ve heyecanının eksilmeden devam ettiğini belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimizi teşrifleri bizleri hem onurlandırdı hem de motivasyonumuzu artırdı. 24 yıldır AK Parti olarak birlik, beraberlik ve hizmet yolunda aynı coşku ve heyecanla çalışıyoruz. Bir kez daha bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hüseyin Okandan'a ve değerli yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Şehrimize hizmet etmek ve Kayseri'mizin kalkınmasını daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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