Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı

        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 23:05 Güncelleme: 21.01.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı
        ABONE OL

        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı.

        Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'ta dün oğlu D.K'yi tüfekle vuran V.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Olayın ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan D.K'nin tedavisi sürüyor.

        - Olay

        Baba V.K, dün oğlu D.K'yi tüfekle vurarak yaralamış, durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen V.K, daha sonra kendisini eve kilitlemiş, özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, psikolog eşliğinde yaklaşık 4 saatlik çalışmayla V.K'yi ikna ederek evden çıkartmış ve gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması!
        "Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi"
        "Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan baba tutuklandı
        Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan baba tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de sona erdi
        Nuri Yazanel Muaythai Şampiyonası, Kayseri'de sona erdi
        Başkan Büyükkılıç, alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı açılış törenine katı...
        Başkan Büyükkılıç, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı açılış törenine katı...
        Kayseri'de 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Proje'nin temeli atıldı
        Kayseri'de 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Proje'nin temeli atıldı