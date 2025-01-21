Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle yaralayan baba tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'ta dün oğlu D.K'yi tüfekle vuran V.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan D.K'nin tedavisi sürüyor.

- Olay

Baba V.K, dün oğlu D.K'yi tüfekle vurarak yaralamış, durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen V.K, daha sonra kendisini eve kilitlemiş, özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, psikolog eşliğinde yaklaşık 4 saatlik çalışmayla V.K'yi ikna ederek evden çıkartmış ve gözaltına almıştı.