Kayseri'de hırsızlık hükümlüsü yakalanıp cezaevine konuldu
Kayseri'de hırsızlıktan hüküm giyen kişi yakalandı.
Kayseri'de hırsızlıktan hüküm giyen kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "evden hırsızlık" suçundan 22 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. (33) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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