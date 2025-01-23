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        Kayseri'de hırsızlık hükümlüsü yakalanıp cezaevine konuldu

        Kayseri'de hırsızlıktan hüküm giyen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:02
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        Kayseri'de hırsızlık hükümlüsü yakalanıp cezaevine konuldu
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        Kayseri'de hırsızlıktan hüküm giyen kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "evden hırsızlık" suçundan 22 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. (33) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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