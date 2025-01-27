Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 106 bin 614 lira ceza verildi

Ayrıca araçta bulunan 2 çocuğun ailesinin şikayetçi olmasıyla sürücü hakkında "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücüye trafik kanununun ilgili maddelerinden 106 bin 614 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne 106 bin 614 lira ceza uygulandı.

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