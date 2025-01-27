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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 106 bin 614 lira ceza verildi

        Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne 106 bin 614 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:14
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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 106 bin 614 lira ceza verildi
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        Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobil sürücüsüne 106 bin 614 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Sürücüye trafik kanununun ilgili maddelerinden 106 bin 614 lira ceza kesildi.

        Ayrıca araçta bulunan 2 çocuğun ailesinin şikayetçi olmasıyla sürücü hakkında "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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