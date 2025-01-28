Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile anlaştı

Açıklamada, "Son olarak Dinamo Zagreb'de görev yapan teknik direktör Sergej Jakirovic, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış, ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bosna Hersekli çalıştırıcıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

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