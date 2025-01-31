Kayseri'de "Narkoasayiş" uygulamasında 1'i hükümlü 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde 5 noktada sabit, ⁠5 bölgede seyir halinde toplam 20 ekip ve 42 personelin katılımıyla "Narkoasayiş" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, 239 kişi ve 71 araç kontrol edildi.

Durdurulan bir araçta yakalanan ve hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurma" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ü. (35) işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Uygulamada A.K. (47) ve S.A'nın da (29) üst aramasında 6 parça halinde toplam 8,32 gram uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu bulundurma ve kullanma" suçlamasıyla adli işlem başlatılan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.