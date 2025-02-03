Melikgazi Belediyesi, yeni bir "Akıl küpü kütüphanesi"nin açılışını gerçekleştirdi

Melikgazi Belediyesi, 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bulunan "Melikgazi Belediyesi Akıl Küpü Kütüphanesi"nin açılışını, eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlere ve geleceğe yönelik projelere önem vererek, ilçede sayısı 15'i bulan Akıl Küpü Kütüphaneleri ile eğitime destek olduklarını belirtti.

Yeni yılda da birçok projenin açılışını gerçekleştireceklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Akıl Küpü Kütüphanemizi ilk defa bir okulda açıyoruz. 50. Yıl Dedeman Okulu'nu yeni yerine, yani Hulusi Akar Bulvarı’na taşımıştık. Güzel bir okul oldu ve başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu başarıya bir katkı sağlamak için Akıl Küpü Kütüphane'mizi açtık. Milli eğitim camiasına ve çocuklarımıza hayırlı olsun."

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl döneminin "Akıl Küpü Kütüphanesi" açılışıyla yaptıklarını ifade etti.