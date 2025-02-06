Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de, kar yağışının yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Merkez Talas ilçesinde de kar yağışının ardından tarihi mekanlar ve Yaman Dede Camisi'nde güzel görüntüler oluştu.

Kentte bir süredir etkili olan soğuk havanın ardından başlayan yağmur, önceki gün akşam saatlerinde kara dönüştü.

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