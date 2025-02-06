Teyzesine evlatlık verilen kadının öz babasını bıçakla öldürüp, 3 yakınını yaraladığı davada karar

Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen ve öz babasını bıçakla öldürüp, 3 yakınını yaralayan kadın müebbet ve 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.E, maktul M.Ö'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "ölümle sonuçlanmış kasten yaralama", 2 kez "kasten yaralama" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık A.E, bilerek yapmadığını, olay anında atak geçirdiğini, kimseye özel bir kastı olmadığını öne sürerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Maktul M.Ö'nün yakınları ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.E'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet, 2 kez "kasten yaralama" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ise toplam 39 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde A.E, evlatlık verildiği ve sonradan teyzesi olduğunu öğrendiği T.E. ile birlikte 2 Şubat 2023'te karşı dairede oturan öz anne ve babasının evine gitmiş, mutfaktan aldığı bıçakla babası M.Ö'yü öldürmüş, 3 yakınını yaralamıştı.