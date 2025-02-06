Kayseri'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde devam eden kar yağışının yarın da görüleceği ve gece saatlerinde yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​​​"Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 7 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."